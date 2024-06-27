تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 11 سفينة، وجرى تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 648 شاحنة و249 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و436 شاحنة و177 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، و212 شاحنة و72 سيارة.

استقبال ثلاث سفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن، وجرى تداول 500 طن بضائع و167 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت المواني وصول وسفر 4682 راكبا.