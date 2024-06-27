درجات الرأفة في الثانوية العامة 2024.. متى يستحق الطالب الحصول عليها؟

تزامنًا مع بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي انطلقت يوم 10 يونيو الماضي وفقًا للجداول المعتمدة، يتطلع الطلاب لمعرفة ضوابط وقواعد وضع درجات الرأفة في الثانوية العامة 2024، ومتى يستحق الطالب الحصول عليها؟ وذلك خوفًا من دوامة الرسوب.

درجات الرأفة في الثانوية العامة 2024

ونستعرض خلال السطور التالية ضوابط درجات الرأفة في الثانوية العامة 2024، وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي كالتالي:

- درجات الرأفة في الثانوية العامة ليست ثابتة وتتغير من مادة لأخرى.

- تصل درجات الرأفة في الثانوية العامة إلى 5% وربما 10% من درجات كل مادة.

- درجات الرأفة تُضاف لإنقاذ الطالب من الرسوب.

- تحديد الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة يكون من أجل تحويل الطالب الراسب الذي يكون على حافة النجاح من طالب دور ثاني إلى طالب ناجح.

- تحول الطالب بالثانوية العامة الراسب في 3 مواد إلى راسب في مادتين ليدخل الدور الثاني بدلًا من إعادة السنة، إذا كان على حافة النجاح في إحدى المواد الثلاثة التي رسب فيها قبل الرأفة.

- يجري رفعه في مادة من الثلاث كي يدخل امتحانات الدور الثاني في مادتين.