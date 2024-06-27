عضو «الأعلى للجامعات»: إعلان 70% من نتائج امتحانات الترم الثاني

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ الجامعات تواصل إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 للكليات التي انتهت من الامتحانات، ونسب النتائج المعلنة حتى الآن تجاوزت 60% من الكليات التي انتهت أعمال الامتحانات بها.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لمختلف الكليات، لافتا إلى الانتهاء من إعلان أكثر من 70% من نتائج امتحانات الترم ككل.

من جانبه، قال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، إنّ أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بالكليات انتهت، وجار إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.