«الأعلى للجامعات» يناقش تخفيض الحدود الدنيا لقبول طلاب الشهادات المعادلة

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن المجلس سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، عددا من القرارات المهمة بشأن تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية، أبرزها وضع الحدود الدنيا للقبول بكليات العام الجديد.

وأوضحت أن المجلس سيناقش مقترح تخفيض الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الشهادات المعادلة للعام الدراسي الجديد، نظرا لانخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية في عدد من الدول العربية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 للشهادات المعادلة

و أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقترح تخفيض الحد الأدنى للقبول لطلاب الشهادات المعادلة يأتي في إطار توفير الفرص لجميع الطلاب للالتحاق بالكليات.

ولفتت إلى أن المجلس سيناقش أيضا كافة التوصيات الصادرة من مجلس شؤون التعليم والطلاب بشأن إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة خاصة قطاع الكليات النظري في تنسيق 2024-2025.

الحدود الدنيا للقبول لطلاب الشهادات المعادلة وفقا لعام 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية العام الماضي:

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 80%.

- تنسيق كليات الطب البشري 90%.

.- تنسيق كليات طب الأسنان 85%.

- تنسيق كليتي الإعلام والآثار 58

- تنسيق كليات علوم الحاسب 65%.

- تنسيق كليات الإعلام 58%.

- تنسيق كليات الآثار 58%.

- تنسيق كليات الهندسة 70%.

- تنسيق كليات العلوم الأساسية 58%.

-تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة 58%.

- تنسيق كليات الصيدلة 75%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 58%.

-تنسيق كليات التربية 58%.

- كليات الفنون التطبيقية 58%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 58%.

-تنسيق كليات اللغات والترجمة 58%.

- تنسيق كليات التمريض 58%.

- العلوم السينمائية 58%.

- تنسيق كليات الحقوق والقانون 58%.

- تنسيق كليات العلوم الاجتماعية 58%.