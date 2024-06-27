«الأعلى للجامعات» يعلن موعد تنسيق 2024 اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بحضور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، لاسيما تنسيق 2024، والضوابط والقواعد الخاصة به، بجانب متابعة العمل على الاستعدادات باستقبال الطلاب بمختلف الكليات.

تنسيق الجامعات الحكومية 2024-2025

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن أبرز القرارات المرتقبة للمجلس هي وضع اللمسات النهائية لاختبارات القدرات 2024-2025 وموعد انطلاقها، بجانب الموافقة على عدد من البرامج الدراسية والتخصصات لإتاحتها للطلاب، بجانب الانتهاء من كافة قواعد وضوابط التنسيق 2024 وقواعد القبول.

الأعضاء الحاضرون في المجلس

وأشارت المصادر إلى أنّ الأعضاء الحاضرين في المجلس سيكونون من وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم ورؤساء الجامعات الحكومية، مشيرة إلى أن جميع القرارات الخاصة بتنسيق 2024 ستكون في صالح الطلاب جميعا بما يلبي طموحاتهم.