برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. وظائف شاغرة في مجالات متعددة

كشف موقع توظيف مصر، توفر عدد من الوظائف الشاغرة بشركة «طيبة إيجبت» داخل أفرعها في 4 محافظات، مقابل الحصول على رواتب مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه، حسب كل وظيفة.

الوظائف المطلوبة

- مشرف مخازن في مجال الأغذية والمشروبات بمحافظتي: (الجيزة - الغربية).

- مسؤول موارد بشرية «hr admin» محافظة المنصورة.

- أخصائي توظيف «recruitment specialist» خبرة، محافظة القاهرة.

- مندوب مبيعات سائق (رخصة خاصة/ مهنية) بالقاهرة والجيزة.

- أفراد أمن و حراسة في القاهرة.

- مشرف مبيعات تجزئة خبرة في السناكس بالقاهرة.

شروط الوظائف

تطلب الشركة لشغل بعض هذه الوظائف مجموعة من الشروط العامة، من أهمها:

- وجود خبرة متوسطة لدى الشخص المتقدم.

- ألا يقل السن عن 22 سنة.

- رخصة قيادة في وظائف مندوب المبيعات.

مميزات الوظائف

توفر وظائف مندوبي المبيعات، عددا من المميزات لشغاليها، وهي:

- تأمين صحي خاص وحكومي.

- تأمين اجتماعي فوري.

- تسليم المندوب سيارة العمل الخاصة بالشركة «مبيت».

- توفر الشركة برامج تدريب للعاملين لإكسابهم المهارات اللازمة مع وجود فرص حقيقية للترقي للمتميزين.

- توفير مواصلات أو بدل مواصلات.

التقديم على الوظائف

يمكنك التقديم على الوظائف من خلال الدخول إلى موقع توظيف مصر من هـنــــــــــا، ثم اختيار الوظيفة المطلوبة وقراءة شروطها جيدا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.