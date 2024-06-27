وظائف بنك مصر 2024 لخريجي الجامعات.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

كشف بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة بوظائف محللين، للحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف المطلوبة، وترصد السطور التالية مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم في وظائف بنك مصر 2024، كما يلي.

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- تلقي ومراجعة مذكرات مقترحات الائتمان من خطوط الأعمال المختلفة إما لعلاقة ائتمانية جديدة أو تجديد أو تجاوز أو معاملات خاصة.

- التعرف على أنواع المخاطر التي تحيط بالحالة الائتمانية ودرجتها وهل يتم تخفيفها أم لا.

- إعداد تصنيف رقمي للمخاطر مقسم إلى عوامل مالية وغير مالية، والتي يعتمد عليها توصيات المخاطر.

- إعداد مذكرات مخاطر الائتمان لعرضها على لجنة المخاطر.

الشروط المطلوبة لـ وظائف بنك مصر 2024

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر 2024 لديه خبرة في العمل تصل إلى 7 سنوات ذات صلة.

- خريج جامعي بتقدير جيد كحد أدنى.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون مقيما في القاهرة.

- ألا يكون لديه أقارب يعملون حاليا في بنك مصر.

- ألا يكون جرى اختبار المتقدم للوظائف في بنك مصر من قبل.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر، الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.