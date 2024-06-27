وظائف شاغرة في التمريض.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك» عن وجود وظائف خالية في عدد من المجالات الطبية المختلفة بإحدى معامل التحاليل الطبية، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص عمل ملائمة للشباب بمرتبات مُجزية، لتكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وذلك بالتعاون مع موقع توظيف مصر.

الشروط المطلوبة

- الوظائف المطلوبة «فتيات للتمريض - أخصائيين سحب عينات».

- أن يكون من سكان مدينة دمنهور.

- أن يكون لديه خبرة عام على الأقل في مجال المعامل الطبية.

- إجادة قراءة الروشتات الطبية المُختلفة.

- خبرة في سحب العينات للمواليد وجميع الأعمار.

- إجادة العمل على الحاسب الألي.

متطلبات الوظيفة ل مندوبي الدعاية الطبية

- أن يكون من سكان مدينة دمنهور.

- التفرغ التام للوظيفة.

- حاصل على مؤهل عالي.

- إجادة العمل على الحاسب الألي.

- أن يكون حسن المظهر واجادة التعامل مع الجمهور.

الحقوق والمميزات للوظيفة

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية.

- كما تمنح لهم أيضا فرص للترقي.

- وتمنح الشركة العاملين بها حوافز ومكافآت.

- إجازات وزيادات سنوية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم من هنــــــــــا.