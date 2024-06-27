جامعة القاهرة تتقدم في التصنيف الأمريكي «US-News».. والخشت: تحتل المركز 271

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، دخول الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة راقية عالمية بالتصنيف الأمريكي US-News لعام 2024، لافتا إلى أن الجامعة اخترقت حاجز أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصصات الصيدلة والسموم بترتيب 12 عالميًا، والرياضيات في الترتيب 33 عالميًا، وعلم البوليمر 44 عالميًا، والصحة العامة والبيئة المهنية الترتيب 76 عالميًا، وعلم الغذاء والتكنولوجيا الترتيب 84 عالميًا، والعلوم الزراعية 88 عالميا، وعلم النبات والحيوان ترتيب 95 عالميًا.

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في التصنيف العالمي

وقال الدكتور الخشت، في بيان، إن جامعة القاهرة جاءت في الترتيب العام 271 عالميًا في تصنيف (يو اس نيوز) الأمريكي متصدرة الجامعات المصرية، مضيفا أن الجامعة شهدت تقدمًا كبيرًا هذا العام حيث احتلت عام 2022 الترتيب 363 عالميا مقابل الترتيب 450 في عام 2017، وهو ما يوضح قدرة الجامعة على التقدم في نفس التصنيف بنسبة 40%.

وأشار إلى أنّ هناك عددا من التخصصات ضمن أفضل 200 تخصص عالمي، من بينها تخصص الأحياء والكيمياء الحيوية وتخصص علم الأحياء المجهري وترتيبهما 118 عالميًا، والذكاء الاصطناعي في الترتيب 158 عالميا، وعلم الأعصاب والسلوك في الترتيب 192 عالميا.

الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة

وأوضح أن ترتيب جامعة القاهرة تتطور في مجال الهندسة لتصبح في المركز 228 عالميا، والطب في الترتيب 267 عالميًا، مشيرا إلى أن ما تحصده الجامعة من إنجازات متتالية في التصنيفات العالمية نتاج الخطة الاستراتيجية للجامعة التي جرى تنفيذها منذ 2017 مرورا بالتحول إلى جامعة من الجيل الخامس لمواكبة التطورات العالمية.

وبحسب البيان، فإن التصنيف الأمريكي (يو إس نيوز) يستند على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.

ترتيب جامعة القاهرة على مدار 7 سنوات

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن ترتيب جامعة القاهرة تتقدم سنويا حيث جاءت عام 2017 في المركز 450 عالميا، وفي عام 2018 في الترتيب 448 عالميا، وفي عام 2019 في الترتيب 434 عالميا، وفي عام 2020 في الترتيب 427 عالميا، وفي عام 2021 في الترتيب 392 عالميا، وفي عام 2022 جاءت في الترتيب 363 عالميا، وفي عام 2024 في الترتيب 271 عالميا.