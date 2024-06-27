«التضامن» تنفذ أولى برامجها التدريبية المتطورة للقيادات النسائية

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أولى برامجها التدريبية المتطورة للقيادات النسائية الشابة بالوزارة تحت عنوان «رحلة التميز النسائي» التي استهدفت رفع مهارات القيادات النسائية بالصف الأول والثاني تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساهمة في اتخاذ تدابير مؤسسية لبناء قدرات المرأة في المجالات كافة، بما يدعمها للوصول لمواقع القيادة واتخاذ القرار.

استكمال خطة تدريب وتطوير مهارات قيادات الصف الثاني والثالث

وأكدت المهندسة أمل كامل مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي، أنّ البرنامج التدريبي يأتي استكمالا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التطوير المؤسسي واستكمالا لخطة تدريب وتطوير مهارات قيادات الصف الثاني والثالث الناشئة من السيدات في الوزارة، لبناء وتأهيل صف جديد من القيادات النسائية تكون قادرة على تولي المناصب القيادية.

تحقيق المزج بين العمل والحياة

وتناولت ورش العمل 4 محاور رئيسية هي الصمود، القيادة والشجاعة، مزيج الحياة العملية، النوع الاجتماعي، وناقشت عددا من الموضوعات من طرق التفكير والعقليات التي يتم استخدامها لتغيير التفكير مثل عقلية النمو والتفكير المرن وعقلية الأمل وصفة الشجاعة باعتبارها فضيلة تحظى بإعجاب عالمي ومدى ارتباط تلك الصفة بالقيادة التي تعتمد على الأصالة والاستعداد لتحمل المخاطر وكيفية تحقيق المزج بين العمل والحياة، والتعرف على مؤشرات النجاح الخاصة بكل شخص، وأهمية التركيز على الإنجازات وليس الوقت.