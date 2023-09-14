«التضامن» توضح أبرز برامج «التكافل الاجتماعي».. منها «تنمية المرأة»

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك برامج عدة أطلقتها ضمن محور «التكافل الاجتماعى»، والتى تتيح من خلاله عددا كبيرا من المشروعات والبرامج التي تستهدف كل قطاعات المجتمع، سواء الأسرة، المرأة، ذوي الإعاقة، والأطفال، بهدف توفير فرص العمل لهم، وتحويلهم من الاتكالية إلى الاستقلالية.

أبرز برامج «التكافل الاجتماعي».. منها «تنمية المرأة»

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، هناك عدد كبير من برامج «التكافل الاجتماعى»، والتى تضم:

- برامج تمكين المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، ومراكز تنمية مجتمعية ومراكز الأسر المنتجة.

- مشروع التنمية السكانية.

- مشروع التربية على مهارات الحياة.

- مشروع تنمية المرأة الريفية.

- مشروع تطوير دور المرأة في الإنتاج الغذائي.

- مراكز الأسر المنتجة والتى يبلغ 432 مركز موزعة على كافة مناطق الجمهورية والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

- برامج المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى.

- برامج المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

- برنامج مستورة ضمن بنك ناصر الاجتماعى.

- قروض صناعية.

- قروض خدمية.

- قروض المشروعات المنزلية.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعى الإلكترونية

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، تتيح عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، التى يمكن لجميع المواطنين زيارتها والإطلاع عليها والحصول عليها دون الخروج من المنزل، ومنها الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلقت الوزارة خلال الأيام الماضية المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، لإصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة.