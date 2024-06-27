7 حيل بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل الأجهزة.. مش هتستغنى عن حاجة

بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، أصبحت التكييفات والمراوح أجهزة لا غنى عنها في البيوت، وذلك الأمر ربما يضاعف استهلاك الكهرباء بشكل كبير ويسبب ارتفاع الفاتورة نهاية كل شهر، لذا يرغب البعض في معرفة كيفية الحد من استهلاك الكهرباء والحفاظ على متطلبات المنزل الأساسية مثل الثلاجة والبوتاجاز والتليفزيون وغيرها.

مكان الثلاجة مهم لتقليل الفاتورة

وتستعرض «الوطن» بعض الحيل منزلية بسيطة للحفاظ على فاتورة الكهرباء، رغم تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية، وفقًا لما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- إبعاد الثلاجة عن البوتاجاز لأن الحرارة المنبعثة منه ترفع من درجة حرارة الثلاجة وبالتالي تستهلك طاقة وكهرباء أعلى للتبريد والعمل بكفاءة، ويفضل وضعها في الصالة.

- ضبط درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية، ودرجة حرارة الفريزر عند 18 درجة مئوية.

- إبعاد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

- غلق جميع مفاتيح الكهرباء في لوحة التحكم الأساسية بالمنزل حال انقطاع الكهرباء، لأنه عند عودة التيار يتم سحب التيار الكبير في كابلات الكهرباء، وعودة تشغليها بعد دقيقة من عودة التيار.

ضبط التكييف على 25 درجة

ومن جهته، نصح مهندس التبريد والتكييف، رامي أحمد خلال حديثه «الوطن» بالتالي:-

- ضرورة ضبط التكييف على 25 درجة، وحال كان الأمر لا يستحق تشغيل المكيف يجب استخدام المراوح.

- وضع تكييف تكون قدرته متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول إلى درجة التبريد المناسبة في وقت سريع وبأقل استهلاك للكهرباء.

- عند وضع الديب فريزر يجب ترك مسافة كافية مع الحائط، حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.