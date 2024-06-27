أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 27-6-2024

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 27-6-2024 في المصانع والأسواق حالة من الاستقرار، خاصة في الفترة بعد عيد الأضحى، في عدد كبير من الأنواع، حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2311 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وبعد انخفاض سعر طن الأسمنت الرمادي بالأسواق، أثر ذلك على أسعار الأسمنت، وترصد السطور التالية تفاصيل أسعارها اليوم الخميس 27-6-2024 في مصر، وفق آخر التحديثات، كما يلي.

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1900 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1930 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1945 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1960 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1945 جنيهًا.