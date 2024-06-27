شاب بريطاني مصاب بمتلازمة المنغلق يؤلف كتابًا بعينيه.. كيف فعلها؟

في واقعة غريبة حدثت لشاب بريطاني أُصيب بالسكتة الدماغية نتجت عنها حدوث شلل كامل في جسده، مصحوبا بحالة عصبية نادرة معروفة باسم المتلازمة المنغلقة، منعته من التحدث والتواصل بشكل طبيعي مع الأشخاص أو أداء الأنشطة اليومية، ولكن الشاب تغلب على هذه الحالة بتأليف كتاب مكون من 50 ألف كلمة باستخدام عينيه فقط، فما هي المتلازمة وأسبابها؟.

مريض متلازمة المنغلقة يكتب كتابا بعينيه

أصبح «هوارد ويكس» من دارتموث في ديفون في إنجلترا، البالغ من العمر 29 عامًا، غير قادر على التحرك أو التواصل مع الأشخاص بعد إصابته بسكتة دماغية، وإثر هذا أُصيب بمتلازمة الانغلاق أو المنحبس، ولكنه باستخدام جهاز كمبيوتر وجهاز يتتبع حركات العين ويترجمها إلى كتابة، كتب «هوارد» الكتاب، وأوضح لجريدة «الديلي ميل»: «لقد استمتعت بكتابة أجزاء كتابي، كان الأمر في البداية مصدرًا للتوتر، حيث شعرت أنني لا أستطيع، ولكنني فعلتها في النهاية وكان الفصل الأول يقدم للقارئ حياتي قبل السكتة الدماغية، مما يسمح له بفهم حالتي الصحية، ويختتم بانتقالي من بيئة المستشفى إلى حياة المجتمع».

ما هي متلازمة المنحبس؟

«المتلازمة المنغلقة تسبب شللا في التعبيرات الحركية»، حسب تصريحات الدكتور أحمد كامل، أخصائي المخ والأعصاب، بأنها الإدراك الوظيفي لمريض المتلازمة لا تتأثر ويظل قادرًا على تحريك عينيه، وأضاف أن الشلل يجعل الشخص غير قادر على الحركة، ولكنه يستطيع التفكير والرؤية والشعور، والسكتة الدماغية هي أكبر الأسباب لهذه الحالة، لأنها تسبب تلف جذع الدماغ الذي يحتوي على الأعصاب.

وأضاف «كامل»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه هذا يحدث بسبب نقص تدفق الدم أو النزيف بعد صدمة جسدية، وقد تصل إلى عدم القدرة على التنفس أو الأكل والشرب إلا عبر أنابيب طبية خاصة، ويركز العلاج على المساعدة في تطوير حركة المفاصل.

الأسباب النفسية وراء متلازمة المنغلق

وقوع حدث كبير أو تراكم مواقف حياتية يتسبب في الضغط العصبي وهو السبب النفسي لمتلازمة المنغلق، وهو ما عبر عنه جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن المصابين يكون بديهم وعي، ولكنهم لا يستطيعون التحدث أو الحركة لسبب عضوي ونفسي بالضغط على أعصاب الدماغ، والعلاج في هذا يقتصر على العلاج العضوي ومحاولة كتابة المريض لكل ما يدور في أفكاره.