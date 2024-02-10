فاكهة مذكورة في القرآن تحسن النفسية وتهدئ الأعصاب.. ما هي؟

كلمات الله عز وجل بكتابه العزيز تحمل الكثير من الفروض الدينية، والرسائل لعباده، فضلًا أحكام الثواب والعقاب، وأمور الدين والدنيا التي خص الله بها عباده، حتى أبسط الأمور.

الكثير من أسماء الخضروات والفواكه التي منّ الله علينا بها، ذُكرت في القرآن الكريم بعدة مواضع، والتي لها العديد من الفوائد.

فاكهة مذكورة في القرآن تقلل الوزن وتعالج الأرق.. ما هي؟

«وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ»، هكذا ذكر الله تعالى فاكهة «الموز» بسورة الواقعة الآية 29، فالطلح يعنى الموز، حيث قال أبو سعيد الرَّقاشيّ: قلت لابن عباس: ما الطلح المنضود؟ قال: هو الموز، وعن عليّ -رضي الله عنه-: (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) قال: الموز، وكذلك فسره الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته التليفزيونية، بأنه الموز، وهو فاكهة غنية بالكثير من الفوائد التي لا غنى عنها، إذ يعد مصدرًا أساسيًا للبوتاسيوم، فضلًا عن المعادن والمركبات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، وفقدان الوزن بشكل سليم، والمساعدة على الاسترخاء إذ يكافح الأرق.

فوائد الموز

وفقًا لما أكده الدكتور محمد الحوفي لـ«الوطن» فإن الموز يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تُحسن من عمل الأمعاء، وتقلل من معدل الكوليسترول الضار في الجسم، والترسبات الموجودة في الشرايين، فضلًا عن أنه يمد الجسم بالطاقة بسبب احتوائه على نسبة من الكربوهيدريد، كما يعد باسطًا للعضلات، ويضبط معدلات ضغط الدم.

فوائد الموز

وتوجد عدة فوائد لفاكهة الموز، وفقًا للموقع الطبي webmd

غني بالمعادن

الموز من أغنى الفواكه الغنية بالمعادن، مثل الحديد والنحاس والماغنيسيوم والمنغنيز الضرورية لصحة الجسم.

- غني بالسعرات الحرارية

تعد فاكهة الموز من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، ما يساعد على أن يكون عنصرًا أساسيًا في الحمية الغذائية.

- يمد الجسم بالطاقة

يمتاز الموز الطري بكونه غني بالسكريات سريعة الامتصاص مثل، السكروز والفركتوز، فهو يمد الجسم بالطاقة الكبيرة.

- الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ما يسهل من حركة الأمعاء والوقاية من المشاكل الهضمية، فضلًا عن إفراز الإنزيمات التي تسهل الهضم.

تقوية جهاز المناعة

يساعد الموز في تقوية جهاز المناعة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين ج (Vitamin C) .

يحافظ على القلب

الموز غني بفيتامين ب6 الهام لصحة القلب ومعالجة فقر الدم والأعصاب.

تحسين الحالة النفسية

الموز مهدىء للأعصاب لاحتوائه أيضًا على مادة التريبتوفان (Tryptophan)، التي يحولها الجسم لهرمون السعادة في الجسم (Serotonin) لتحسين المزاج.