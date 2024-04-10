«هيئة الدواء» تحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة: تؤثر على الأعصاب

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، موضحة أن المصريين اعتادوا تناولهما في الأعياد وشم النسيم، ومع ذلك فإن أضرار الإفراط فيها عديدة، ولا بد من تجنبها.

أضرار تناول الفسيخ والرنجة

ووفق منشور للهيئة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فإن أضرار تناول الفسيخ والرنجة تشمل الآتي:

- ارتفاع مستويات ضغط الدم

يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح، التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.​

- اضطرابات الجهاز الهضمي

ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالانتفاخ، واضطرابات المعدة والحموضة، التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة. ​

- الإصابة بمرض البتيوليزم

هذا المرض يهاجم الأعصاب، وينتج عنه إزدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويحدث هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة، التي تؤدي إلى نشاط معين من البكتيريا.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة عدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة.