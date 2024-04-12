أعراض خطيرة لمرض يهاجم الأعصاب بعد تناول الفسيخ والرنجة.. تحذير طبي

الحديث عن أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة​ أمر رُبما قُتل بحثًا، خاصة وإنها تعد وجبة أساسية على مائدة الطعام منذ اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وقد تستمر العديد من الأسر في تناول الأسماك المملحة حى نهاية العيد رغم خطورتها على الصحة، وبشكل مُبالغ فيه قد يعرضها للإصابة بالعديد من الأمراض.

الإصابة بمرض البتيوليزم

أكدت هيئة الدواء المصرية إنه بعد الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة من الممكن أن يصاب الشخص بمرض البتيوليزم الذي يحدث بسبب التسمم من الفسيخ، ويهاجم الأعصاب وينتج عنه ازدواج الرؤية وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويحدث هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة التي تؤدي إلى نشاط معين من البكتيريا.​

ما هو مرض البتيوليزم؟

ومرض البتيوليزم هو المتسبب في حدوث التسمم الوشيقي «البوتيوليني» والمنقول عادًة بالأغذية، وهو مرض وخيم ونادر ويؤثر على الخلايا العصبية، ويمكن أن يكون مميتاً.

ويحدث هذا المرض، عند ابتلاع سموم عصبية متكونة في الأغذية الملوثة، ولا تنتقل عدواه من شخص إلى آخر، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض التسمم الوشيقي المنقول بالأغذية

تتسبب سموم الوشيقية في تلف الأعصاب، وذكرت أعراضه منظمة الصحة العالمية، وجاءت على النحو التالي:

الإصابة بشلل رخو نازل يمكن أن يسبب فشل الجهاز التنفسي.

التعب الواضح

الوهن والدوار

تغيم الرؤية

جفاف الفم

عسر البلع والنطق.

أعراض القيء والإسهال والإمساك والتورم البطني.

ويمكن أن يتطور المرض ليؤدي إلى الشعور بالوهن في العنق والذراعين

قد يصيب عضلات الجهاز التنفسي وعضلات الجزء الأسفل من الجسم.

الجدير بالذكر إن الأعراض تظهر عادة في غضون فترة تتراوح بين 12 و36 ساعة، وتستغرق فترة تتراوح بين 4 ساعات و8 أيام بعد التعرض.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في الفسيخ والرنجة؟

ومن الجدير بالذكر إن هيئة الدواء المصرية حذرت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هناك أضرارا للإفراط في تناول الفسيخ والرنجة عديدة؛ لذا لابد من تجنبها أو عدم الإفراط في تناولها، وشملت بعض أضرار تناول الفسيخ والرنجة الإصابة بمرض خطير إذ لم يقتصر الأمر على الأملاح الزائدة والجفاف وارتفاع ضغط الدم.