توصيات برلمانية لدعم المشروعات الصغيرة ذات العائد التصديري

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعي، بدراسة إمكانية عقد اتفاقيات بتمويل ميسر للمشروعات التي تتواكب مع المتطلبات البيئية العالمية وتهدف لزيادة الصادرات.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها الذى خصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد بشان قلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الإسكندرية وذلك في حضور ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ربط منصة (حافز) مع جميع محافظات الجمهورية.

قررت اللجنة عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة بحضور كلاً من: «وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط، الهيئة العامة لتنمية الصادرات، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، البنك الأهلي، بنك القاهرة، البنك الزراعي، بنك التنمية الصناعية، شركة مصر لريادة الأعمال».

وأكّد محمد كمال مرعي رئيس اللجنة بضرورة الاستفادة من المنح المقدمة للمشروعات الصغيرة حتى تحقق الهدف منها، لاسيما أن المشروعات الصغيرة داعم كبير للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التوقف عن صرف باقي المنح المقررة للمشروعات الصغيرة إلا بعد عرضها على لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.