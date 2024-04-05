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مصطفى عمار: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انعكس على حياة الكثير من الشباب

كتب:

محمد عزالدين
11:22 م | الجمعة 05 أبريل 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن تخصيص برامج لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب، من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، والتي انعكست على الكثير من قطاع الشباب الذين يبحثون عن مشروعات يبدأون بها حياتهم.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن اهتمام الدولة برفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وإحياء قصور الثقافة وإحياء منتدى للحوار مع الشباب من الخطوات المهمة التي اتخذتها لتأكيد اهتمامها بقطاع الشباب.

ولفت إلى أن قبول 4 دفعات ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة منذ تأسيسه لإنشاء قاعدة شبابية قادرة على تولي المسؤولية في الدولة، إلى جانب تنظيم 8 نسخ ضمن المؤتمر الوطني للشباب، والذي انطلق في 2016، وأفرزت تدشين منتدى شباب العالم في 2017، والذي يعد حدثا عظيما على أرض مصر وحضره آلاف الشباب من مختلف دول العالم، للاحتكاك بالشباب المصري وتبادل الخبرات والثقافات ما كان له مردود إيجابي للغاية.

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