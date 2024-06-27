بدأت مديريات الصحة تلقي الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2024 بجميع المحافظات، بعدما جرى إعلان الحد الأدنى لقبول ملفات الطلاب في كل محافظة على حدة وفقًا لنسب النجاح المعلنة، فيما يستمر التقديم حتى منتصف يوليو المقبل، ليبدأ بعدها عقد الاختبارات للطلاب والطالبات التي تعد أحد أهم شروط القبول في مدارس التمريض.

وتنشر «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2024 بجميع المحافظات، وشروط القبول في تنسيق التمريض 2024، ومصاريف مدرسة التمريض، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2024

وأوضحت مديريات الصحة في بيان لها، الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2024 بجميع المحافظات، التي تتضمن المستندات الآتية:

- أصل الشهادة الإعدادية + 3 صور ضوئية منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة + 3 صور منها.

- 8 صور شخصية للطالب بيضاء الخلفية.

- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الطالبة.

- 6 طوابع مهن طبية.

- دمغة و2 طابع مهن طبية.

- حافظة بلاستيكية وملف ورقي.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024

ويتراوح الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024 بجميع المحافظات بين 225 و277 درجة، إذ يختلف من محافظة لأخرى، وهو الحد الأدنى لقبول الملفات فقط، بينما سيجرى اختيار الطلاب الأعلى مجاميع، على أن يتم إعلان الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق، بحسب ما أعلنته مديريات الصحة في بيان سابق لها.

مصاريف مدرسة التمريض

وفيما يخص مصاريف مدارس التمريض 2024 فإنّها تبلغ نحو 200 جنيه لكل سنة دراسية في مدارس التمريض الحكومي، ويضاف عليها مصروفات امتحانات الدبلوم وذلك في السنة الدراسية الثالثة فقط، بينما تتراوح مصاريف مدارس التمريض الخاص بين 2000 وحتى 4000 جنيه.

رابط تقديم مدارس التمريض 2024/2025

وفيما يخص رابط تقديم مدارس التمريض 2024/2025 فإنّه جرى تخصيصه للتقديم في مدارس الثانوية الفنية للتمريض التي تتبع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إذ بدأت في أعمال تنسيق مدارس التمريض 2024 من 10 يونيو الماضي، وتستمر حتى 2 يوليو المقبل، ويمكن الدخول على رابط تقديم مدارس التمريض 2024/2025 للتسجيل فيه.