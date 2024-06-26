موعد الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض 2024.. «الصحة» تكشف التفاصيل

كشفت الدكتورة زينب عثمان مسؤولة مدارس التمريض بقطاع التكليف التابع لوزارة الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة حول موعد الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض 2024.

وقالت «زينب عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّه تمّ الإعلان عن شروط تنسيق مدارس التمريض 2034 خلال الفترة الماضية، موضحة أنَّه فيما يتعلق بالتنسيق فإن كل محافظة تكون على حدة وفقًا لاحتياج مدارس التمريض وكذلك المجاميع الخاصة بالطلاب.

موعد الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض 2024

وحول موعد الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض 2024، أوضحت الدكتورة زينب عثمان، أنَّ هناك مدارس بالفعل فتحت التنسيق بشكل إلكتروني وهي المدارس التابعة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وهناك مدارس أخرى سيتمّ إعلان عن تنسيق التمريض 2024 بداية من الأسبوع المقبل كمدارس التمريض بالجيزة على سبيل المثال.

شروط تنسيق تمريض 2024

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت في بيان رسمي لها شروط تمريض 2024 وجاءت على النحو التالي:-

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم من نفس أنباء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- لا تقبل طلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من نفس المحافظة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ويمكن النزول بهذا السن عن 15 عاما بـ6 أشهر بقرار من وزير الصحة والسكان.

- ضرورة اجتياز القدرات وكشف الهيئة والكشف الطبي المنصوص عليه.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب قرار من الطالب نفسه وولي الأمر، وفيما يتعلق بالطالبة لابد وألا تكون متزوجة.