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خبير تربوي: مصر شهدت نقلة نوعية في التعليم الجامعي بعد ثورة 30 يونيو

كتب:

شريف سليمان
11:40 ص | الخميس 27 يونيو 2024
تطوير التعليم الجامعي

تطوير التعليم الجامعي

قال حسن شحاتة خبير تربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إنّ مصر تشهد نقلة نوعية في التعليم نتيجة لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، حيث أكد على بناء الإنسان المصري.

وأضاف «شحاتة»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في ظل بناء الإنسان، لابد من وجود مؤسسات تعليمية جامعية وما قبل جامعية جديدة تخرج وتعد هذا الإنسان الجديد».

وتابع: «مصر شهدت نقلة نوعية في التعليم الجامعي، فهناك التعليم التكنولوجي وتعليم الجامعات الأهلية، وهي جامعات دولية على أرض مصرية بها برامج جديدة مرتبطة بسوق العمل العالمية وسوق العمل الجديدة».

وأكد أنَّ الجامعات في كل محافظة أصبحت تلتحم مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية لتطوير العملية الإنتاجية بحيث تكون على أسس وتوجهات علمية، ونتج عن ذلك الطفرة التي تحققت في التعليم الجامعي.

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