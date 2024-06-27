3 مناطق تسجل 43 درجة مئوية خلال 24 ساعة.. الأعلى حرارة في اليوم

أجواء حارة تعيشها البلاد هذه الفترة، إلا أن هناك بعض المناطق التي تسجل درجات حرارة أعلى من المعتاد، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بحذر تام، وذلك عبر اتباع مجموعة من الإجراءات للتعامل مع حالة الطقس السيئة، فقد سجلت بعض المناطق ما يقرب من 43 درجة مئوية، وفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

3 مناطق تسجل 43 درجة مئوية

نوهت هيئة الأرصاد الجوية بأن هناك 3 مناطق تسجل على مدار الـ24 ساعة 43 درجة مئوية لتكون هي الأعلى حرارة مقارنة بباقي المناطق، وهي كل من قنا والأقصر وأبو سمبل، وتنضم أسوان إلى قائمة الأعلى، وذلك بتسجيلها 44 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة في مصر هذا العام.. 3 محافظات تصدرت القائمة العالمية

ورغم تخطي 3 مناطق درجة حرارة 43 مئوية، اليوم، إلا أنها ليست الأعلى حرارة في مصر، خلال العام الجاري، حيث سجلت 3 محافظات مصرية أعلى درجة حرارة في العالم يوم 6 يونيو من الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتصدرت محافظة أسوان حينها قائمة الأعلى حرارة في العالم بـ49.6 درجة مئوية، ودخلت الأقصر القائمة العالمية لدرجة الحرارة القياسية خلال هذا اليوم بـ47 درجة مئوية، بينما سجلت قنا 46.4 درجة مئوية.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن هناك بروتوكول تعاون بين هيئة الأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بشأن تبادل المعلومات حول الطقس بين الدول المحيطة؛ لأن ذلك يساعد على عملية التنبؤ، وتُعد هذه الموجة الحارة التي مرت بها البلاد في بداية شهر يونيو الأصعب حتى الآن.