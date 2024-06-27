هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم: الرطوبة تصل إلى 90%

توقّع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة على الأنحاء كافة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المسجلة، حيث يسود نهارا طقس شديد الحرارة رطب في معظم الأنحاء، حار على المناطق الشمالية، أما بالنسبة لفترات الليل فيكون حار رطب على الأنحاء كافة.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنّ متوسط نسبة الرطوبة العظمى اليوم على القاهرة والوجه البحري يتراوح بين 75 و80% ليلا وبين 20 و30% نهارا، كما تسجل ليلا على السواحل الشمالية نسبة تتراوح بين 85 و90% ليلا و45 و50% نهارا، وبالنسبة لمنطقة شمال الصعيد، تتراوح ليلا بين 55 و65%، ونهارا بين 20 و25%، أما بالنسبة لجنوب الصعيد، فتتراوح ليلا بين 30 و35%، ونهارا بين 15 و20%.

الظواهر الجوية اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية التي تسيطر على حالة الطقس اليوم، حيث يكون الطقس مشمس على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح بسرعة 30 كيلومترا في الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون معتدلة بسرعة 26 كيلومترا في الساعة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حركة الموج في البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والبحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2 متر.