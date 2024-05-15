هيئة الأرصاد الجوية تحذر سكان 5 محافظات من الموجة الحارة

حدد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عدد المناطق التي تسجل أعلى درجات حرارة خلال الموجة الحارة المقبلة.

كم يوم تستمر الموجة الحارة؟

قال الدكتور محمود القياتي، إنه بداية من الغد متوقع تغير مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، فتبدأ البلاد بالتأثر بالكتل الهوائية الحارة القادمة من المناطق الصحراوية، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى عدم تشكل السحب تماماً، وحتى الآن بحسب التقديرات تستمر الموجة لمدة أسبوع على الأقل ويمكن أن تستمر حتى 10 أيام.

اختفاء ظاهرة السحب يؤدي إلى أجواء مشمسة أغلب ساعات النهار، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة على طول عمود الهواء الموجود في جمهورية مصر العربية، وكلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع تدريجي بداية من الغد «كل يوم أعلى حرارة من اليوم السابق» وعلى بداية الأسبوع القادم ستكون العظمى 36، السواحل الشمالية يمكن أن تصل إلى 34، أكثر المناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء الموجة شديدة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

ممنوع الخروج في هذه المناطق فترة الظهيرة

وبحسب «القياتي» يؤثر ارتفاع الحرارة نهارًا على الحرارة ليلا على القاهرة بعض الأماكن تصل إلى 24 بعدما كانت تسجل 16 و18 درجة مئوية، الخروج ممنوع في الظهيرة لأنها يكون فيها أقصى درجات حرارة وأشد إشعاع شمسي: «محافظات الصعيد أسوان، الأقصر، المنيا، قنا وجنوب سيناء تسجل أعلى درجات حرارة».