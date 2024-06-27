«الهجرة» تطلق تطبيقا إلكترونيا وصندوق طوارئ للمصريين بالخارج قريبا

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الوزارة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين بالخارج»، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين في الخارج، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.

حماية وتأمين المصريين بالخارج

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المؤتمر سيشهد حدثين مهمين، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيتضمن كل الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق الطوارئ لـ«حماية وتأمين المصريين بالخارج» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج، معربة عن تطلع سيادتها بأن يحظى المؤتمر برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء وتشريفه.

3 محاور مهمة في مؤتمر الهجرة للمصريين بالخارج

وأضافت أن فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر، ستشهد أيضا انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث دعت المستثمرين المصريين في الخارج إلى تسجيل مشاركتهم في المائدة المستديرة على الرابط التالي: https://forms.gle/5KccLk2MwVz9ran56 لمناقشة الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة ثلاثة محاور، وهي:

- المحور الاجتماعي والخدمي.

- والمحور الاقتصادي.

- محور التعليم والتدريب.

وشددت وزيرة الهجرة على ضرورة وسرعة التسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بحضور المؤتمر، إذ جددت الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر بالإسراع في التسجيل عبر الرابط التالي على أن يغلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل: https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSer9k9Hyd1.https://adminlive.elwatannews.com/viewform

وأكدت استمرار المؤتمر كمنصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققًا طموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج.