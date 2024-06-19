«الهجرة»: غرفة عمليات لمتابعة موقف الحجاج المفقودين خلال أداء المناسك

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها عدة استغاثات من الأهالي، بسبب أعداد الوفيات والمفقودين، خاصة كبار السن، خلال أدائهم مناسك الحج، وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية

وقالت الوزيرة إنه تم بذل جهودا كبيرة لمتابعة الحالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية، حيث تم إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين.

غرفة عمليات وزارة الهجرة

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية في جدة، حيث تم تدشين غرفة طوارئ بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وخصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين 00966565702002 بجانب تخصيص وزارة الخارجية لأرقام البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، من خلال الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات: 27923050 - 27923060 - 27942782 - 01006638814.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك جهودا مضنية تبذلها وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بالسعودية، وقنصلية مصر العامة في جدة، بجانب التنسيق مع السلطات في السعودية والمستشفيات بالمملكة.

أهمية الحصول على تصاريح الحج

وفي السياق ذاته، تهيب السفيرة سها جندي بأهمية الحصول على تصاريح الحج وموافقة السلطات المختصة، ليحصلوا على الرعاية اللازمة، حرصا على حياتهم وسط ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، مضيفة أن وزارة الهجرة رصدت من خلال غرفة العمليات أنه من بين الوفيات عدد من الحجاج كبار السن، نتيجة فقد الاتصال بهم، وتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة.