الإشغالات الفندقية بالغردقة تتجاوز 90%.. والسائحون من 32 جنسية

تشهد فنادق الغردقة توافدا كبيرا من المصريين والسياح الأجانب تزامنا مع بدء موسم الصيف، وصل عدد الجنسيات إلى 32 جنسية على مستوى العالم، منهم من «التشيك وسويسرا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا بولندا وهولندا» أغلبهم من الألمان، وارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز الـ90% مما يُنعش حركة السياحة في المحافظة.

برنامج سياحي للنزلاء من المصريين والأجانب

وأشار علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات لـ«الوطن» إلى عمل برنامج سياحي للنزلاء من المصريين والأجانب طول فصل الصيف، وذلك في الشواطئ المفتوحة وحمامات السباحة بصفة يومية بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم.

لعبة فلاي بورد

ولفت إلى استقبال السياح من المصريين والأجانب بمشروبات الضيافة والترحيب وتسهيل إجراءات الوصول بواسطة فرق الاستقبال والعلاقات العامة في الفندق، فضلا عن تقديم عروض وألعاب مائية لجذب السياح، ومن أشهر هذه الألعاب هي الفلاي بورد التي اشتملت على عروض بهلوانية واستعراضية.