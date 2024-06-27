«التعليم» تعتمد مدربين جدد في مجالي تخصص STEM والتربية الخاصة

أعلنت الدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، موافقة السلطة المختصة على اعتماد المراجعين والمدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة، وفق الشروط والإجراءات التي جرى اعتمادها.

اعتماد جودة منظومة التدريب

واعتمدت الإدارة العامة لمركز المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة جودة منظومة التدريب ببناء منظومة إلكترونية متكاملة على منصة المعلم، وما يتبعها ويرافقها من إجراءات وأعمال تمت على المنصة الرقمية للتدريب بالتعاون بين جميع المكلفين بالأعمال.

استكمال الملف الإلكتروني على المنصة الرقمية

وأضافت أن المتقدمين وعددهم 150 متقدمًا للاعتماد من جميع محافظات الجمهورية، أنهوا استكمال الملف الإلكتروني على المنصة الرقمية للتدريب، ورفع فيديو لا تزيد مدته عن خمس دقائق للمدرب، وجرى تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان، وتقديم الملف الورقي لمطابقته مع الملف الإلكتروني على قاعدة التنمية المهنية، ثم فتح موديولات التدريب للمادة المعرفية وإجراء اختبار إلكتروني معد من خلال بنك أسئلة، و إنهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم 28-5-2024، وتم رصد النتائج وإصدار الشهادات لمن اجتاز وفقًا للمعايير والقواعد المعمول بها.

وأشارت رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أن المقابلات الشخصية للمتقدمين شملت تقييمهم وتقديم عرض فردي لكل متقدم في القاعات المجهزة بالأكاديمية بناء على مجالات ومعايير ومؤشرات اعتماد المدربين وفق استمارة التقييم المعدة من قبل الإدارة العامة لتصميم المعايير وشملت ثلاثة مجالات رئيسية، وهي مهنية المدرب، وإدارة الجلسات التدريبية، وتقويم تعلّم المتدربين، وقد اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح عدد 110 مدرب TOT تربية خاصة وعدد 25 مدرب TOT في مجال تخصص STEM.