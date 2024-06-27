«التعليم»: توقعات بانخفاض تنسيق المرحلة الثانية في المدارس الثانوية 2024 بالمنوفية

كشف طارق سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم، عن توقعات تنسيق المدارس الثانوية 2024 المرحلة الثانية محافظة المنوفية، وذلك عقب ظهور تنسيق المرحلة الأولى خلال الأيام الماضية بمجموع 242 درجة، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض تنسيق المدارس الثانوية للمرحلة الثانية بالمحافظة عدة درجات، ليتراوح المجموع بين «238 و240» درجة للقبول بالثانوي العام، مؤكدا حرص المديرية على مراعاة الدقة العالية في تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية.

انخفاض مجموع القبول بالمدارس الثانوية في المرحلة الثانية

وفي بيان صحفي، أوضح «سعد»، أن أسباب نزول مجموع القبول بالمدارس الثانوية هي أن المئات من الطلاب الحاصلين على أكثر من 242 درجة يتجهون إلى مدارس التعليم الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدراس التمريض وغيرها الكثير، مما سيؤدي إلى تقليل الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية خلال الفترة المقبلة.