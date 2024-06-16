معلومات عن مكتبة العاصمة الإدارية.. تستخدم إضاءة طبيعية بدلا من الكهرباء

قال مركز معلومات مجلس الوزراء إن مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة الثقافة والفنون، تضم 8 قاعات رئيسية تحمل أسماء أهم الكتّاب والشخصيات المصرية، مثل: ثروت عكاشة، وطه حسين، وأحمد شوقي، ونجيب محفوظ، وأحمد زويل، وعباس العقاد، وهدى شعراوي، ويونان لبيب رزق.

محتويات مكتبة العاصمة الإدارية

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المكتبة تضم ما يلي:

- تستخدم المكتبة الإضاءة الطبيعية بدلاً من الاعتماد كليا على الكهرباء.

- تضم المكتبة صالونًا ثقافيًا لاستضافة الندوات والفعاليات الأدبية المختلفة.

- النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر.

- 70 ألف عنوان كتاب.

- تضم مكتبة للطفل ملحقة بمنطقة ألعاب ترفيهية للصغار.

- عدة أدوار وعدد من القاعات المتنوعة.

- توفر المكتبة عضويات مجانية وأخرى مدفوعة وفقا خدمات معينة.

-المكتبة مصممة بأحدث التقنيات الحديثة وبطراز معماري مبهر وفريد.

المكتبة مزودة بخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وبأحدث الأجهزة الكاتمة للصوت لتوفير الراحة والهدوء لروادها.

- بنيت المكتبة على طراز عصر الباروك وعصر ما بعد الحداثة.

من جانبه قال الدكتور زين عبدالهادى، المشرف العام على مكتبة العاصمة الإدارية، لـ«الوطن» إن مدينة الفنون والثقافة هي درة الثقافة فى العاصمة الإدارية، ويجرى العمل على تجهيزها لتقديم خدمات متكاملة فى مجالات الفنون والثقافة.