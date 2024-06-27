توقيع الكشف على 1080 حالة خلال قافلة طبية بمركز مغاغة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1080 حالة خلال قافلة طبية بقرية التحرير التابعة لمركز مغاغة على مدار يومي 24 و25 يونيو، وتقديم العلاج بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي علي 1080 حالة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1080 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 256 حالة جراحة، 321 حالة أطفال، 186 باطنة، 55 نساء، 57 أسنان، 124 جلدية، 81 حالة أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

و من جهته، تم إجراء 160 تحليلاً متنوعا و7 أشعة عادية و90 حالة كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 91 مترددا.