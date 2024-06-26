مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة المنيا.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، فتح باب التقديم في مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة المنيا، والتي تتبع مباشرة وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مسؤول بـ«صحة المنيا» -فضل عدم ذكر اسمه-، في لـ«الوطن»، شروط التقديم في مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة المنيا، على النحو التالي:

شروط التقديم في مدارس التمريض

- أن يكون الطلاب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024.

- حصول الطالب على مجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى، الذي سيتم تحديده لاحقًا بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- الالتزام بقواعد التنسيق التي تحددها وزارة الصحة والسكان.

- اجتياز الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط، والذي يتضمن كشف نظر، وباطنة، واختبار مخدرات.

توزيع مدارس التمريض في المنيا

مدارس البنين: «أبا الوقف» لطلاب مراكز مغاغة، العدوة، وبني مزار، مطاي بمركز مطاي، «زهرة» لطلاب قري مركزي المنيا وسمالوط، «المنيا» لبندر ومركز المنيا، «إتليدم» لمركز أبو قرقاص، و«الأشمونين» لمركزي ملوي وديرمواس.

ومدارس البنات تشمل: «العدوة» لطلاب مركز العدوة، «مغاغة» لمركز مغاغة، «بني مزار» لمركز بني مزار، «مطاي» لمركز مطاي، «المنيا» لبندر وقرى مركز المنيا، و«الفكرية» لمركز أبو قرقاص.

وقال المسؤول بـ«صحة المنيا»، إن التقديم في مقر كل مدرسة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، والحد الأدنى لمجموع الدرجات قد يختلف من مدرسة إلى أخرى، كما يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب المقبولين فقط بعد إعلان نتائج التنسيق، ويقدم الطالب بعد ذلك الأوراق الأصلية للمدرسة.