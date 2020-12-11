تدوة تثقيفية لطلاب بنها للتوعية بكورونا في "إعلام القليوبية"

ينظم مركز إعلام بنها، بالتعاون مع كلية زراعة مشتهر، ندوة تثقيفية، غدا، لطلاب الكلية حول الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا وطرق الوقاية المستحدثة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بهيئة إستعلامات المحافظة، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التى ينظمها إعلام القليوبية لرفع وعي طلاب الجامعة بخطورة المرض والرد على الشائعات المرتبطة بالجائحة والتعرف على استراتيجية المواجهة التى وضعتها الحكومة.

وأشار عرفة إلى أن الندوة يتحدث فيها الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة وعضو مجلس الشيوخ والدكتورة عائشة الدجدج الأستاذ بكلية الدراسات العليا جامعة القاهرة.

في وقت سابق، أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز اعلام بنها بكلية التربية الرياضية، أن هناك شائعات بشأن انتشار فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التصدي للشعائعات فيما يتعلق بالجائحة، وتطبيق القانون بحسم لكل من يرتكب عملاً من شأنه إثارة الرعب والذعر في نفوس الطلاب دون دليل أو برهان، مناشدًا الطلاب بضرورة الإستفادة من فعاليات الندوة لأصدقائهم وذويهم داخل وخارج أسوار الجامعة.

وقال الدكتور نصيف العفيفي، وكيل وزارة الصحة وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة لم تكلف مريضا واحد مصاب بفيروس كورونا أي مليم ويتم العلاج في مستشفيات العزل أو أي مستشفى آخر بالمجان مضيفا أن الاجراءات الصحية والتجهيزات الطبية التى اتخذتها الدولة المصرية لاقت استحسانا كبيرا من المنظمات الدولية.