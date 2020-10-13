إعلام بنها يكرم أبطال أكتوبر.. "حطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر"

نظم مركز النيل للإعلام ببنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية شبابية بذكرى نصر أكتوبر، اليوم، شارك فيها اتحاد طلاب "تحيا مصر" والعديد من أبطال القوات المسلحة.

وقال اللواء مجدي عبد الصبور، أحد ابطال حرب اكتوبر إن عبقرية وفدائية المقاتل المصري كانت سببا في تحقيق النصر، وأشار في كلمته إلي أهم ملامح خطة الخداع الاستراتيجي التي وضعها قائد الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي مازالت تدرس حتي الآن في أكبر الأكاديميات والمعاهد العسكرية.

ونوه إلى عنصر المفاجأة الذي أصاب الجانب الإسرائيلي بالشلل التام والارتباك، ما كان له دور كبير في تحقيق النصر الذي أعاد للشعب المصري هيبته وكرامته ودمر سمعة الجيش الإسرائيلي الذي ذاعت شهرته بأنه الجيش الذي لا يقهر ولكن الشعب المصري رفع شعار أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة فانتقل من مرحلة الصمود إلي مرحلة المواجهة والأخذ بالثأر.

وتحدث الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، عن مصر المكان والمكانة ودور الشباب المصري عبر العصور، فضلًا عن كونهم مصدر الإرادة والقوة، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر انتصار للإرادة المصرية التي حولت الهزيمة إلى نصر والمستحيل إلى حقيقة وقف العالم منبهرا بها متحدثا عنها حتى بعد مرور ٤٧ عامًا علي الانتصار.

وأشار إلى أن سيناء بوابة مصر الشرقية ارتوت رمالها بدماء المصريين عبر العصور، ويجري حاليًا تطويرها وتنميتها تحت شعار يد تبني ويد تحمل السلاح فهناك تزامن بين العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة لدحر الإرهاب الغاشم وبين مشروعات التنمية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظة.

وأضافت "ريم حسين عبد الخالق" مدير مركز النيل للإعلام، أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد حرب عسكرية بل كانت اختبارًا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري علي تحويل حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة، لافتة إلى أن القوات المسلحة تحملت المسئولية الأولي وعبء المواجهة الحاسمة إلا أن الشعب المصري بمختلف فئاته كان البطل الأول في تحقيق هذا النصر فقد أطلق علي هذه الحرب حرب الشعب المصري كله حيث لا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا.

وفي نهاية لالاحتفالية تم تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر منهم الشهيد الرقيب محمد حسين محمود سعد، أول شهيد في الحرب وابن قرية سنديون محافظة القليوبية، والمقاتل البطل سمير لبيب حنا، والمقاتل البطل سمير مشرقي قلادة، والمقاتل البطل جودة محمد زهران، وتضمن الاحتفال بعض الفقرات الفنية لشباب اتحاد طلاب تحيا مصر تغنوا فيها بحب الوطن.