كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تنسيق مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات 2024-2025 وفق الضوابط والقواعد التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن، موضحة أنّ المدرسة ذكية ورقمية وخضراء، ويوجد بها نظم جودة وفقا للمعايير الدولية، والدراسة بها تجمع بين النظري والتدريب العملي والميداني أثناء فترة الدراسة، ويوجد بها فرص التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

تنسيق مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات 2024-2025

وأوضحت الوزارة وفقا لبيان صادر عنها، أنّ تنسيق مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات 2024-2025، يشترط ألا يقل المجموع عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل 48 درجة، مؤكدة أنّ المدرسة تتمتع بتعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليا ودوليا، بجانب توفير الزي المدرسي، توفير أتوبيسات لنقل الطلاب المكان التدريب، وسنوات الدراسة 3 سنوات.

الفرص المتاحة لمدرسة السويدي

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وفق منهجية.

- العمل في تحليل نظم البرمجيات.

- العمل في مجال تحليل البيانات.

شروط القبول

. أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

. أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2023.

. ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024 .

. التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.