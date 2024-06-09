مدرسة السويدي بالسادات 2024.. المصروفات وشروط الالتحاق

أعلنت أكاديمية السويدي الفنية فتح باب التقديم لمدرسة السويدي بالسادات 2024، والتي تمنح خريجيها شهادة دبلوم تعليم فني مزدوج «نظام 3 سنوات»، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى شهادة جدارات دولية معتمدة من الغرفة التجارية الألمانية، بجانب شهادة اللغة الإنجليزية الفنية المعتمدة من جامعة كامبريدج بإنجلترا، وشهادة خبرة من الشركاء الصناعيين، وذلك وفقًا لما أعلنته الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني.

ونستعرض خلال السطور التالية، المصروفات وشروط الالتحاق بمدرسة السويدي بالسادات 2024، من خلال التقديم على موقعها الإلكتروني، وجاءت كالتالي:

شروط التقديم في مدرسة السويدي بالسادات 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع 220 كحد أدنى.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في عام التقديم.

- اجتياز شروط القبول لكل تخصص.

المستندات المطلوبة

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة حديثة.

- صورة شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة من إتمام شهادة الإعدادية عقب ظهورالنتيجة.