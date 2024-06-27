ضبط مندوب تحصيل في القليوبية استولى على أموال الشركة بعد تحصيلها من العملاء
كتب:
محمد بركات
02:13 م | الخميس 27 يونيو 2024
الداخلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، باستيلاء مندوب تحصيل بالشركة ذاتها، على مبلغ مالي بعد تحصيله نقديا من العملاء، وعدم توريده لحساب الشركة محل عمله.
عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه، واعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وإنفاق باقي المبلغ.