ضبط مندوب تحصيل في القليوبية استولى على أموال الشركة بعد تحصيلها من العملاء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، باستيلاء مندوب تحصيل بالشركة ذاتها، على مبلغ مالي بعد تحصيله نقديا من العملاء، وعدم توريده لحساب الشركة محل عمله.

عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه، واعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وإنفاق باقي المبلغ.