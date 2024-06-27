عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: ترشيد استهلاك الطاقة يحفاظ على الموارد

قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ ترشيد الاستهلاك بشكل عام عمل إيجابي في صالح المجتمعات جميعا، لافتة إلى أن الترشيد سمة عالمية تلجأ لها المجتمعات المتقدمه حفاظا على الموارد ومنعا لإهدارها.

حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك

وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حملة ترشيد الاستهلاك تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، إذ أنها وسيلة فعالة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق فضلا عن أنه يقلل من الانبعاثات مما يحمي البيئة في ظل عالم يسوده التغير المناخي.

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

ونصحت بضرورة توسيع حملات الترشيد لتشمل كافة المجالات والقطاعات، من أهمها المياه، حيث قالت: «الترشيد في استخدام الماء هام جدا ويساهم في التنمية المستدامة».

وقالت عضو القومي لحقوق الإنسان، «حملة ترشيد الاستهلاك تساهم في ضمان بيئة سليمة للأجيال القادمة، ولابد أن نعمل على رفع الوعي بأهمية ذلك من خلال الإعلام والمناهج الدراسية والفن والدراما».