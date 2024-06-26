عضو «القومي لحقوق الإنسان»: حملة ترشيد الاستهلاك تتكامل مع جهود الحكومة

قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تحرك المجتمع المدني لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة مبادرة «حياة كريمة» جاء انطلاقا من احتياج مجتمعي ملح لترشيد استخدام الكهرباء، في ظل الأزمة العالمية الحالية التي تنعكس تأثيراتها على مصر، وما يحدث في الفترة الحالية من تخفيف أحمال، التي وعدت الحكومة بسرعة إنهائها.

أوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، أن حملة ترشيد استهلاك الطاقة عمل إيجابي في صالح المجتمع وفي صالح الاقتصاد المصري، موضحا أن الترشيد أصبح سمة عالمية تلجأ لها المجتمعات حتى تتمكن من مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

لفت إلى أن الترشيد يسهم في القضاء على الاستخدام العشوائي للكهرباء ويضمن توفير احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية.

حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك

أكد أن حملة حياة كريمة لترشيد الاستهلاك، تتكامل مع الخطة التي أعلنتها الحكومة من أجل العمل على إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.