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غراب: تنفيذ 3558 مشروعا خدميا وتنمويا في الشرقية خلال 10 سنوات

كتب:

نظيمة البحرواي
02:33 م | الخميس 27 يونيو 2024
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ 3558 مشروعا في الفترة من 2014 وحتى 2024 في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق والكباري- الصحة – الكهرباء – الشباب والرياضة – الإسكان - التموين - الطب البيطري - المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري» بتكلفة 64 مليار و100 مليون جنيه.

طفرة في المشروعات الخدمية والتنموية على مدار 7 سنوات

وأوضح المحافظ أن قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2251 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 47 مليار و 200 مليون جنيه.

المشروعات الخدمية والتنموية في قرى ومدن محافظ الشرقية

أضاف محافظ الشرقية أن المشروعات الخدمية والتنموية تم تنفيذها في قرى ومراكز الشرقية، كالآتي:

· الأبنية التعليمية: تم تنفيذ 377 مشروعا بتكلفة إجمالية 2 مليار و700 مليون جنيه.

· مياه الشرب: تم تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه.

· الصرف الصحي : تم تنفيذ 68 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليار و 400 مليون جنيه.

· الطرق والكباري : تم تنفيذ 521 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار و600 مليون جنيه.

· الصحة : تم تنفيذ 28 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 810 ملايين و800 ألف جنيه.

· الكهرباء : تم تنفيذ 188 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون جنيه .

· الشباب والرياضة : تم تنفيذ 91 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 349 مليون و 600 ألف جنيه.

· الإسكان : تم تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 12 مليار و 100 مليون جنيه.

· التموين : تم تنفيذ 7 مشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 644 مليون جنيه .

· الطب البيطري: تم تنفيذ 26 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليونا و500 ألف جنيه.

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