«الإسكان» تدرس تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي مع تحالفات عالمية
كتب:
أيمن حمزة
10:26 ص | الخميس 27 يونيو 2024
قيادات الإسكان تبخث مع القطاع الخاص توطين صناعة متطلبات تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى
عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقاءً مع ممثلي تحالف عالمي متخصص في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون المستقبلي في تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا القطاع.
تناول اللقاء دعم شركات القطاع الخاص، إذ أكّدت وزارة الإسكان حرصها على تقديم كل التسهيلات ودعم شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات المرافق.
كما تمّ عرض خطط قطاع المرافق المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
وناقش الحضور أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه، بهدف توفيرها محلياً، مع تأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات.
استهدف اللقاء تنفيذ مشروعات ضخمة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية وبتكلفة مناسبة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية.