«الإسكان» تدرس تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي مع تحالفات عالمية

عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقاءً مع ممثلي تحالف عالمي متخصص في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون المستقبلي في تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا القطاع.

تناول اللقاء دعم شركات القطاع الخاص، إذ أكّدت وزارة الإسكان حرصها على تقديم كل التسهيلات ودعم شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات المرافق.

كما تمّ عرض خطط قطاع المرافق المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على آليات الشراكة مع القطاع الخاص.

وناقش الحضور أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه، بهدف توفيرها محلياً، مع تأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات.

استهدف اللقاء تنفيذ مشروعات ضخمة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية وبتكلفة مناسبة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية.