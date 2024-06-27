رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإسكان» تدرس تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي مع تحالفات عالمية

كتب:

أيمن حمزة
10:26 ص | الخميس 27 يونيو 2024
قيادات الإسكان تبخث مع القطاع الخاص توطين صناعة متطلبات تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى

قيادات الإسكان تبخث مع القطاع الخاص توطين صناعة متطلبات تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى

عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقاءً مع ممثلي تحالف عالمي متخصص في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون المستقبلي في تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا القطاع.

تناول اللقاء دعم شركات القطاع الخاص، إذ أكّدت وزارة الإسكان حرصها على تقديم كل التسهيلات ودعم شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات المرافق.

كما تمّ عرض خطط قطاع المرافق المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على آليات الشراكة مع القطاع الخاص.

وناقش الحضور أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه، بهدف توفيرها محلياً، مع تأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات.

استهدف اللقاء تنفيذ مشروعات ضخمة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية وبتكلفة مناسبة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية.

 

اقرأ المزيد:

«التخطيط» تبدأ المرحلة الثانية من التدريب على مهارات إدارة المشروعات

«التحالف الوطني» ينظم ندوة توعية للسيدات بطرق إدارة المشروعات الصغيرة ببني سويف

ندوة بالإسماعيلية عن كيفية الاستفادة من الخدمات المالية في إدارة المشروعات

«إدارة الأمطار» و«الدائرة الخضراء» لجامعة الإسكندرية ضمن المشروعات الذكية

مدبولي يجتمع بمجلس إدارة «تنمية المشروعات»: يقدّم خدمات متنوعة لدعم معدلات النمو

رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

«المقاولون العرب لإدارة المرافق» و«JK Facilities » يوقعان اتفاقية تعاون للتوسع في مجال إدارة المشروعات

افتتاح البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات في بورسعيد

تنظيم دورة تدريبية عن إدارة المشروعات لتأهيل الشباب لسوق العمل بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج: نعمل على تعريف الشباب بكيفية إدارة المشروعات الزراعية

استكمال إجراءات إنشاء فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد

فرص عمل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعلن عن "وظائف خالية"

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعلن عن وظائف شاغرة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.