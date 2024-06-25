نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات أبوالنمرس الجديدة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية اليوم، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبو النمرس، حيث تفقد نسب تنفيذ مشروع تغطية مسار ترعة المنصورية ضمن مشروع التغطية الممتد من الطريق الدائري حتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بشبرامنت.

ووجه نائب المحافظ، خلال جولته، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع، وفقا للجدول الزمني المحدد له بالمواصفات اللازمة ليكون امتدادا لممشى المنصورية السياحي، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

التطوير والرصف بطريق 6 أكتوبر

كما تفقد نائب المحافظ مشروع التطوير والرصف بطريق 6 أكتوبر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة أبو النمرس.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.

وشدد على تذليل العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، وأبو النجا عبد الرحمن مهندس مديرية الطرق بالجيزة، ومسؤلي شركة المقاولون العرب والشركات المنفذة للأعمال.