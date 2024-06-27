«التعليم»: تخصيص 5% من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لطلاب «STEM»
كتب:
أميرة فكري
02:25 م | الخميس 27 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2024-2025، وذلك ضمن توفير جميع سبل الدعم لأبنائنا من طلاب تلك المدارس.