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«التعليم»: تخصيص 5% من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لطلاب «STEM»

كتب:

أميرة فكري
02:25 م | الخميس 27 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2024-2025، وذلك ضمن توفير جميع سبل الدعم لأبنائنا من طلاب تلك المدارس.

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بقلم أميرة فكري