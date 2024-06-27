السجيني: انتهاء المرحلة الأولى من إنشاء البنى التحتية بالمدن الجديدة 15 سبتمبر

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، تسليم المرحلة الأولى من البنية التحتية للمدن الجديدة بـ6 أكتوبر والشيخ زايد الجديدة والحزام الأخضر في 15 سبتمبر المقبل، في ضوء ما تعهدت به وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أمام اللجنة البرلمانية.

تسليم الكوبري الرئيسي

وقال النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنّ هذه المرحلة ستشهد تسليم الكوبري الرئيسي للقطار السريع، والذى سيمر من خلال هذه المنطقة، مشيرا إلى أنّ اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي استمر لمدة ساعات أمس الجدول الزمني الذي تقدمت به هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان فيما يخص تطوير وتنمية الأراضي المضافة في مدن العبور الجديدة ومدن الشيخ زايد الجديدة وحدائق أكتوبر، خصوصًا أنّ من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لهذه المشروعات في 30 يونيو الجاري.

تكلفة البنية التحتية للمدن الجديدة

وأضاف أنّ وزارة الإسكان كانت قد تقدمت في منطقة الحزام الاخضر والتي تزيد مساحتها على 12 ألف فدان بما يُعادل مساحة مدينة كبيرة بتعهدات أمام البرلمان للانتهاء من البنية التحتية، لا سيما أنّ تكلفة البنية التحتية للمدن الجديدة لا تستطيع الخزانة العامة تحملها، لكن تحملها الجهات والمواطنين المؤمنين بجهود الدولة المصرية، لذلك سددوا قيما بمليارات الجنيهات.

وأشار إلى أنّنا نجحنا من خلال اللجنة البرلمانية في فض الاشتباكات بين جهات الولاية، وتم الاتفاق على جداول زمنية معدلة للانتهاء من هذه المشروعات. وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن اللجنة أمهلت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتقديم كتاب رسمي بالمواعيد الزمنية التي تم الاتفاق عليها لتسليم المرحلة الأولى من هذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في نهاية هذا العام.