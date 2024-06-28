سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك، ثباتًا سعريًا عند 12.78 جنيه للشراء، و12.82 وفقًا لآخر تحديث لسعر العملة السعودية في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري اليوم الجمعة 28-6-2024، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الریال السعودى في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفقا للمعلن على منصته.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، نحو 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، بنحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.73 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.83 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.