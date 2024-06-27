أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 27-2024 في البنوك

أعلن البنك المركزي تحديثا جديدا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27-6-2024، وذلك خلال التعاملات الصباحية، إذ سجل نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري اليوم الخميس 27-6-2024، خلال بداية التعاملات، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، خلال بداية التعاملات، نحو 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.84 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.86 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.86 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، نحو 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.