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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك

كتب:

محمد سيف
04:01 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024 خلال منتصف التعاملات نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض الوطن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم   

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.83 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.87 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

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بقلم محمد سيف