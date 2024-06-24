مذكرة تفاهم بين «تنمية المشروعات» ونوادي روتاري لدعم رواد الأعمال

وقع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع محافظ المنطقة الروتارية 2451 لعام 2023-2024 بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر، وتعريفهم بآليات تأسيس المشروعات وكيفية إدارتها بشكل علمي سليم مما يزيد من فرص نجاحها واستمرارها.

دعم رواد الأعمال

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنّ التعاون بين الجهاز ونوادي روتاري يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مختلف شركاء التنمية لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الإقبال على العمل الحر بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

دورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال

وأشار رحمي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع نوادي روتاري سيتيح للجهاز الوصول لشريحة أكبر من الجمهور بمختلف المحافظات، وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات المقدمة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 للمشروعات الجديدة والقائمة.

كما سيقدم الجهاز دورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال الذين سيجري ترشيحهم من خلال اتحاد الروتاري من خلالها تعريفهم بكيفية إعداد خطة العمل الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، وإعداد دراسة الجدوى للمشروع كما سيستفيد أصحاب المشروعات من خدمات تطوير المشروعات التي يقدمها الجهاز ومنها مساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز بالإضافة إلى كبرى منصات التجارة الإلكترونية مما يسهم في تطوير مشروعاتهم واستمرارها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

تحقيق التنمية المستدامة

من جانبه، أوضح الأستاذ أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتفق مع رؤية وأهداف الروتاري التي تهدف للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات متطورة للفئات المستهدفة، موضحا أن الاتحاد سيعمل على ترشيح الشباب والمواطنين للاستفادة من الأنشطة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الجهاز من خلال لجنة التنمية الاقتصادية بالمنطقة برئاسة نيفين بدر على المشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجهاز مما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير قدراتهم والتعرف على احتياجات العملاء وتقديم منتجات جيدة تلبي متطلبات الأسواق المحلية.

تقديم برامج لريادة الأعمال

كما أوضح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس قطاع الخدمات غير المالية، أن التعاون مع اتحاد الروتاري يتفق مع أهداف الجهاز الرامية للتوسع في تقديم برامج لريادة الأعمال وتدريب الشباب والمواطنين عليها بالتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز أُعدت وفقا للمعايير العالمية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية للمساهمة في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال قادر على مواكبة التطورات المستمرة في الأسواق المحلية والدولية.