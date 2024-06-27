«التعليم» تكشف عن رابط التحويلات بين المدارس 2024-2025 في الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فتح باب التقديم والتحويلات لمرحلة التعليم الأساسي اعتبارا من أول يوليو وحتى 15 أغسطس عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

التحويلات بين المدارس 2024-2025

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابط التقديم والتحويلات لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المقبل 2024-2025 ولمدة شهر ونصف، كما يلي.

- التحويلات إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام» ولا يعتد بالتحويل الورقي يدويا إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

- غير مسؤولين عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده بالبند السابق.

- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- حال وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل),

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول إلى الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

- على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة (يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.